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У Київській області підрядники зривають терміни будівництва укриттів

П'ятниця, 6 вересня 2024, 13:29

Київська обласна військова адміністрація ініціює розірвання договорів з деякими підрядниками, які зривають терміни виконання робіт з будівництва укриттів та будинку.  

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. 

"Наразі йдеться про підрядника, який будує два нові укриття в місті Переяслав та селі Вовчки", - розповів Кравченко. 

За його словами, інший підрядник взявся за будівництво приватного будинку в Поліській громаді, однак роботи припинив на етапі фундаменту. 

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"На жодному з цих об'єктів наразі роботи належно не ведуться. Договори будемо розривати, оголошувати нові тендери. Також звертаємося до правоохоронців для повної перевірки діяльності цих підрядників. Йдеться про значні кошти", - розповів Кравченко.

Він також зауважив, що у Київської ОВА є багато зауважень до роботи підрядників, які облаштовують укриття для лікарні в Іванкові та закладу освіти в Немішаєвому.

"Якщо оперативно не виправлять всі недоліки та не наздоженуть графік робіт, також ініціюватимемо розірвання договорів", - попередив підрядників Кравченко.

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Нагадаємо:

Полтавські чиновники замовляють будівництво укриттів на мільйони у підозрілого підрядника.

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