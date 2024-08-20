Полтавські чиновники замовляють будівництво укриттів на мільйони у підозрілого підрядника

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області спільно з фахівцями робочої групи "Прозорість та підзвітність" при Полтавській обладміністрації перевірили 3 ризикові закупівлі вартістю понад 89 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголосило тендери на будівництво укриття для міської гімназії, ремонт шкільної їдальні та реконструкцію тиру у захисну споруду для ще однієї полтавської школи.

У БЕБ встановили, що компанія-переможець всіх трьох тендерів фігурує у кількох кримінальних провадженнях.

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"Розслідування одного з них здійснюється за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час виконання аналогічних робіт. Замовником вищезгаданої публічної закупівлі є Управління капітального будівництва міськвиконкому", - розповіли в пресслужбі.

Наразі аналітики територіального управління скерували замовнику листа про виявлені ризики та рекомендацією розірвати договори.

Нагадаємо:

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На початку 2024 року за рекомендаціями аналітиків ТУ БЕБ управління капітального будівництва Полтавської міської ради розірвало ризиковий договір з цією ж компанією. Тоді на капітальний ремонт Полтавської ДЮСШ з місцевого бюджету планували витрати 17,7 млн грн.

Економічна правда