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У Запоріжжі погодилися компенсувати 200 млн за пошкоджене та знищене житло

Вівторок, 20 серпня 2024, 12:21 - Віктор Волокіта
 

Понад 1900 заяв на отримання компенсації за  пошкоджене та знищене майно подали мешканці області за програмою Є-відновлення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, погоджені компенсації за пошкоджене житло понад 950 заявникам на 67,3 млн грн.

Компенсації за знищене житло погоджені по 102 заявам на суму 128,1 млн грн.

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Федоров також зазначив, що найбільше заявників з міської громади Запоріжжя.

Економічна правда

житло Запоріжжя
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