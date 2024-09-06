Три АЕС повністю не відновили з'єднання з лініями електропередач – МАГАТЕ

Рівненська, Південноукраїнська й Чорнобильська АЕС ще не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі, яке вони втратили внаслідок масштабних обстрілів 26 серпня.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Групи МАГАТЕ з Рівненської, Південноукраїнської та Чорнобильської АЕС повідомили, що ці об'єкти ще не відновили з'єднання з усіма зовнішніми лініями електропередачі після широкомасштабних військових дій 26 серпня, спрямованих на електропідстанції, важливі для ядерної безпеки. Команди також повідомили про повітряні тривоги в більшість днів минулого тижня", - йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Наскільки це впливає на їхню роботу, не зазначено.

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Водночас наголошується, що за кілька кілометрів від Хмельницької АЕС у середу, 4 вересня, зафіксовано проліт безпілотників.

Також, згідно з повідомленням, Україна отримає необхідні запчастини для аварійних дизель-генераторів Південноукраїнської АЕС - відповідну угоду про підтримку українських АЕС МАГАТЕ днями підписало з Францією та НАЕК "Енергоатом".

Агентство уточнило, що в разі втрати зовнішнього електропостачання АЕС покладаються на таке обладнання, щоб забезпечити безпечну й надійну роботу.

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Нагадаємо:

Українські енергетики 5 вересня повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі до Запорізької АЕС.

Економічна правда