НБУ анулював ліцензії у мережі мікрокредитів з російськими власниками

Нацбанк України анулював ліцензії на діяльність мікрокредитних компаній "Просто Позика" і "Тайм Кредит", власники яких є громадянами Росії.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Нацбанку, пише Радіо Свобода.

Раніше НБУ визнав небездоганною ділову репутацію цих фінансових компаній та їхніх власників – подружжя Андрія й Наталії Манучарових, які надали регулятору недостовірну інформацію про те, що не мають громадянства й податкового резидентства Російської Федерації.

Рішення про анулювання ліцензій на діяльність "Просто Позика" і "Тайм Кредит" Комітет із питань нагляду й регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 5 вересня, зазначивши, що Нацбанк продовжує реагувати на "виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з Російською Федерацією і виведення таких установ із ринку".

Реклама:

Перед цим, 22 серпня, Нацбанк визнав ділову репутацію "Просто Позика" і "Тайм Кредит" і їхніх власників небездоганною.

Голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі "Схемам" тоді анонсував, що це рішення було "проміжним етапом". Він також повідомив, що наразі в Нацбанку триває перевірка всіх небанківських фінансових компаній щодо наявності будь-яких зв’язків з країною-агресором.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше "Схеми" (Радіо Свобода) виявили, що власниками української мережі мікрокредитних організацій "Просто позика" і "Тайм кредит" є подружжя Манучарових – і вони є громадянами Російської Федерації, а їхній син – депутат підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія", який підтримує вторгнення РФ в Україну.

Попри зібрані докази журналістів, Андрій Манучаров заперечив наявність російського паспорту. Він із родиною виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, їхня 27-метрова яхта в липні 2024 року була помічена на південному заході Туреччини.