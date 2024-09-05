АМКУ дозволив ірландській групі CRH купити два цементних заводи України

Ірландській групі CRH (виробник будматеріалів) дозволили купити два українських цементних заводи в італійської Buzzi.

Про це повідомляється на сайті АМКУ

Вперше про угоду заговорили в червні минулого року. Тоді на сайті Buzzi з’явилося повідомлення про продаж частини бізнесу в Східній Європі групі CRH.

Зокрема, йшлося про два українські заводи: "Волинь-цемент" і "Югцемент". Вартість купівлі складе 100 млн євро.

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Як повідомлялося, ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

Щоб завершити придбання українських цементних заводів, ірландська група CRH повинна передати до 28% акцій придбаної компанії "Дікергофф Цемент Україна" незалежному інвестору.

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Таке рішення було оприлюднено у липні на сайті Антимонопольного комітету України.

АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року.

Щоб завершити угоду CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу.

Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.