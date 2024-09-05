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АМКУ дозволив ірландській групі CRH купити два цементних заводи України

Четвер, 5 вересня 2024, 19:45 - Віктор Волокіта

Ірландській групі CRH (виробник будматеріалів) дозволили купити два українських цементних заводи в італійської Buzzi. 

Про це повідомляється на сайті АМКУ

Вперше про угоду заговорили в червні минулого року. Тоді на сайті Buzzi з’явилося повідомлення про продаж частини бізнесу в Східній Європі групі CRH. 

Зокрема, йшлося про два українські заводи: "Волинь-цемент" і "Югцемент". Вартість купівлі складе 100 млн євро.

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Як повідомлялося, ця угода може стати другою за розміром з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо:

Щоб завершити придбання українських цементних заводів, ірландська група CRH повинна передати до 28% акцій придбаної компанії "Дікергофф Цемент Україна" незалежному інвестору.

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Таке рішення було оприлюднено у липні на сайті Антимонопольного комітету України.

АМКУ розглядав заяву CRH на концентрацію з вересня 2023 року. 

Щоб завершити угоду CRH має протягом дев’яти місяців передати 25-28% акцій ПрАТ "Дікергофф цемент Україна" незалежному інвестору. Очікується, що ним стане Європейський банк реконструкції та розвитку.

Також серед вимог АМКУ до CRH: забезпечити незалежний контроль над заводами, зберегти їхні виробничі потужності, а також гарантувати рівні умови та ринкові ціни для споживачів цементу. 

Крім того, ірландська група буде зобов’язана регулярно звітувати АМКУ про обсяги виробництва продукції та постачання її на ринок України.

АМКУ завод
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