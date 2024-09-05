Ірландія стимулюватиме європейських партнерів рішучіше допомогати енергосектору України

Ірландія буде стимулювати європейських партнерів діяти рішучіше у допомозі енергосектору України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, посилаючись на результати зустрічі прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса та заступника міністра енергетики України Миколи Колісника.

Крім того, згідно з повідомленням, Саймон Гарріс пообіцяв вивчити можливості залучення додаткових ресурсів для України та виступити за більш активну участь країн ЄС у наданні технічної та фінансової допомоги.

У повідомленні також йдеться, що Гарріс відвідав один зі зруйнованих російськими обстрілами енергетичних об’єктів.

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Там Колісник показав урядовій делегації Ірландії нищівні наслідки ворожих атак, а також ознайомив з потребами українського енергосектору для відновлення.

Нагадаємо:

Ірландія оголосила про новий пакет підтримки України та її сусідів.

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Пакет підтримки в розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію і можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, зокрема миру, стабільності та політичних прагнень.