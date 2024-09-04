Ірландія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс і міністр закордонних справ, міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий пакет підтримки України та її сусідів.

Про це повідомляється на сайті ірландського уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, пакет підтримки в розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію і можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, зокрема миру, стабільності та політичних прагнень.

"Ми побачили надзвичайну стійкість, яку продемонстрував народ України перед лицем цих викликів. Така сама рішучість і наполегливість знадобляться для відновлення їхньої країни за підтримки міжнародних партнерів, включно з Ірландією. Ми були однозначними й непохитними у своїй підтримці народу України, і це додаткове фінансування продовжує демонструвати цю прихильність", - сказав прем'єр Ірландії.

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Він також зазначив, що на Саміті миру в Україні пообіцяв підтримку Ірландією реінтеграції дітей, які були насильно депортовані до РФ і тепер повернулися додому.

"Цей пакет включає 2 млн євро для підтримки цієї мети в партнерстві з ЮНІСЕФ", - повідомив глава уряду.

Міністр закордонних справ і міністр оборони Мартін зазначив, що цей пакет допомоги "надасть таку необхідну гуманітарну підтримку й допомогу в розвитку людям, які страждають від наслідків цієї несправедливої війни".

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"З огляду на особливо жахливі наслідки війни для жінок і дітей допомога Ірландії у 2024 році буде спрямована на запобігання та реагування на сексуальне та гендерно зумовлене насильство, підтримку служб охорони материнства та відбудову житла для людей, які були вимушені тікати від конфлікту й тепер живуть у колективних центрах", - наголосив міністр.

В уряді поінформували, що останнє оголошення про допомогу збільшить загальний обсяг фінансування Ірландією України з лютого 2022 року до більш ніж 380 млн євро, включно з майже 30 млн євро у вигляді стабілізаційної та гуманітарної допомоги.

Серед партнерів, яким буде надано підтримку, - Ukraine Humanitarian Fund (UN OCHA), який діє в усіх регіонах України, зокрема виділяючи значне фінансування національним українським організаціям, а також УВКБ ООН для надання притулку і захисту мільйонам переміщених осіб.

Фінансові зобов'язання перед Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА) та Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) сприятимуть роботі над інфраструктурою охорони здоров'я та наданню підтримки вразливим жінкам.

Ірландія зробить свій внесок у спеціальну програму Світового банку з подолання кризи для України та Молдови, спрямовану на задоволення нагальних потреб, а також у Фонд розвитку потенціалу України МВФ, який підтримує політику й програму реформ України, включно зі вступом до ЄС.

Нагадаємо:

4 вересня "Укрзалізниця" повідомила, що прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув до Києва поїздом для двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським.

Очікується, що сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Економічна правда