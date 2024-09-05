Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля
Четвер, 5 вересня 2024, 13:27 -
Верховна Рада з другої спроби проголосувала за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада все ж таки звільнила Коваля В.С. з посади голови Фонду державного майна України", - повідомив він.
За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.
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Раніше, Рада провалила перше голосування зі звільнення Коваля з посади.
Економічна правда.
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