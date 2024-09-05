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Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Коваля

Четвер, 5 вересня 2024, 13:27 - Артур Крижний

Верховна Рада з другої спроби проголосувала за звільнення голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада все ж таки звільнила Коваля В.С. з посади голови Фонду державного майна України", - повідомив він.

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

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Раніше, Рада провалила перше голосування зі звільнення Коваля з посади.

Економічна правда.

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Економічна правда
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