Турецькі банки закривають рахунки компаніям за співпрацю з РФ
Четвер, 5 вересня 2024, 13:23 -
Турецькі банки припиняють обслуговування рахунків компаній, що працюють із Росією, через загрозу вторинних санкцій США.
Про це повідомляє російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.
Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, і закривати їм рахунки.
"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "видавлювання" компаній, що займаються транзитом товарів до Росії. Таких клієнтів активно виявляють, їм блокують перекази, або зовсім закривають рахунки", – розповів Єрхов.
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Нагадаємо:
Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.
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