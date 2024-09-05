Турецькі банки закривають рахунки компаніям за співпрацю з РФ

Турецькі банки припиняють обслуговування рахунків компаній, що працюють із Росією, через загрозу вторинних санкцій США.

Про це повідомляє російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.

Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, і закривати їм рахунки.

"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "видавлювання" компаній, що займаються транзитом товарів до Росії. Таких клієнтів активно виявляють, їм блокують перекази, або зовсім закривають рахунки", – розповів Єрхов.

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Нагадаємо:

Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.

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