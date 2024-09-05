 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Турецькі банки закривають рахунки компаніям за співпрацю з РФ

Четвер, 5 вересня 2024, 13:23 - Олексій Артемчук

Турецькі банки припиняють обслуговування рахунків компаній, що працюють із Росією, через загрозу вторинних санкцій США.

Про це повідомляє російський посол у Туреччині Олексій Єрхов.

Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, і закривати їм рахунки. 

"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "видавлювання" компаній, що займаються транзитом товарів до Росії. Таких клієнтів активно виявляють, їм блокують перекази, або зовсім закривають рахунки", – розповів Єрхов.

Реклама:

Нагадаємо:

Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.

Реклама:
банки торгівля Росія Туреччина
Реклама:
Матеріали за темою
Фонд гарантування завершив ліквідацію "Златобанку" 5 вересня 2024, 12:58
"Енерговиклики", гривня та курс валют: якою буде осінь для банківської сфери 4 вересня 2024, 18:22
Два держбанки приєдналися до програми "Національного кешбеку" 3 вересня 2024, 19:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті