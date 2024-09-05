В Україні зріс попит на вантажні авто
Впродовж серпня в Україні було зареєстровано на 13% більше комерційних автомобілів (вантажні та спец.) в порівнянні з липнем.
Про це повідомляє Укравтопром.
Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1083 авто.
Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто зросли також на 13%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- RENAULT - 282 од.;
- MAN - 102 од.;
- FORD - 96 од.;
- CITROEN - 72 од.;
- SCANIA - 58 од.
Повідомляється, що всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 8,3 тис. нових машин, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.