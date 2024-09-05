 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зріс попит на вантажні авто

Четвер, 5 вересня 2024, 09:49 - Олексій Артемчук

Впродовж серпня в Україні було зареєстровано на 13% більше комерційних автомобілів (вантажні та спец.) в порівнянні з липнем.

Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1083 авто.

Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто зросли також на 13%.

Реклама:

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. RENAULT - 282 од.;
  2. MAN - 102 од.;
  3. FORD - 96 од.;
  4. CITROEN - 72 од.;
  5. SCANIA - 58 од.

Повідомляється, що всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили майже 8,3 тис. нових машин, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

Реклама:

У серпні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 63% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив більше 68%.

авторинок автомобілі
Реклама:
Матеріали за темою
Tesla збільшила продажі в Китаї майже в 2 рази протягом серпня 3 вересня 2024, 15:52
Прибуток китайського гіганта BYD зріс, попри спад попиту всередині країни 28 серпня 2024, 15:40
Імпорт авто в Україну зріс на третину 27 серпня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті