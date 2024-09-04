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Тижнева інфляція в Росії вперше за 18 місяців стала негативною

Середа, 4 вересня 2024, 20:18 - Олексій Артемчук

Тижнева інфляція в Росії вийшла на мінус вперше з лютого 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Тижнева інфляція в Росії стала від’ємною вперше з лютого минулого року після того, як центральний банк підвищив ключову ставку до 18% наприкінці липня.

Згідно з даними Федеральної служби статистики, оприлюдненими в середу, споживчі ціни за тиждень до 2 вересня впали на 0,02%.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року зростання цін на їжу у РФ значно прискорилось.

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інфляція Росія
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Економічна правда
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