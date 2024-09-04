Путін просить особистої зустрічі з головою Китаю на фоні колапсу платежів

На тлі великих проблем із банківськими платежами між Росією і Китаєм Путін попросив організувати зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє The Moscow TImes.

Під час саміту БРІКС в Казані планується візит Сі Цзіньпіна. Путін під час спілкування із заступником голови КНР Хань Чженом запропонував під час роботи на саміті провести й двосторонню зустріч.

При цьому він зазначив, що відносини Росії і Китаю досягли безпрецедентно високого рівня завдяки спільним зусиллям двох країн. Також Путін нагадав, що в жовтні відзначатимуть 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між Росією і Китаєм.

Реклама:

Повідомляється, що ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам і забезпечення постачання російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій перестали приймати платежі від російських компаній.

Нагадаємо:

Реклама:

Російські імпортери зіткнулися з новою проблемою при переведенні платежів до Китаю: банки, які зберігають можливість відправляти кошти в китайські кредитні організації, почали вимагати письмові запевнення про те, що гроші будуть прийняті.

У серпні в Росії посилилися проблеми з розрахунками з китайськими партнерами.