ПриватБанк виграв апеляцію у справі проти заводу Коломойського

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу державного ПриватБанку, скасував рішення Господарського суду і відмовив у задоволені позову Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ).

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Згідно з повідомленням пресслужби, розгляд цієї справи в апеляції тривав майже рік. "Адже НЗФ та афілійовані з ним компанії, зокрема Запорізький феросплавний завод, Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, намагалися усіляко затягнути розгляд: подавали численні клопотання про відвід колегії суддів та скарги про виправлення описок у попередніх рішеннях інших судів", - розповіли в ПриватБанку.

В банку також зазначили, що підприємства намагаються отримати в українських судах рішення про визнання всіх зобов'язань за кредитами "виконаними", хоча банк не мав жодних спорів із ними і претензій щодо повернення кредитів.

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На думку адвокатів ПриватБанку, такі рішення українських судів були потрібні ексвласникам банку для спроб підсилення своїх аргументів у американському процесі ПриватБанку, де розглядається справа про відмивання грошей.

В пресслужбі нагадали, що у 2019 році ПриватБанк розпочав судовий процес у штаті Делавер (США) проти колишніх співвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також низки інших фізичних і юридичних осіб.

Банк вимагає відшкодування збитків, яких він зазнав внаслідок дій, здійснених колишніми власниками, їхніми наближеними особами, а також компаніями, зареєстрованими у США.

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Як повідомлялося, метою цих схем було "заволодіння активами на території Сполучених Штатів на суму сотні мільйонів доларів США шляхом привласнення і легалізації коштів, отриманих від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком у період, коли він перебував під контролем колишніх власників".

"В позові на суму понад $685 млн плюс відсотки фігурують феросплавні підприємства, згадані вище, як учасники схеми з виведення коштів банку", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо:

У 2023 році Верховний суд частково задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), скасувавши рішення попередніх інстанцій на користь підприємства Ігоря Коломойського.