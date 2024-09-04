У Starlink все ж погодилися заблокувати доступ до соцмережі X у Бразилії

Провайдер супутникового інтернету Ілона Маска Starlink змінив курс і заявив, що виконає наказ вищого суду Бразилії про блокування доступу до X.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Незалежно від незаконного поводження Starlink із заморожуванням наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X в Бразилії", - заявили в компанії на сторінці X, раніше відомої як Twitter.

Маск перебуває в запеклому протистоянні з Бразилією після того, як суддя Верховного суду Александре де Мораес наказав заборонити X в рамках своєї кампанії проти дезінформації. Суперечка поширилася на Starlink після того, як X не сплатив штрафи, і суддя заблокував рахунки інтернет-провайдера, намагаючись змусити мільярдера виконати попередні розпорядження.

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Список активів, заморожених судом, включає банківські рахунки і фінансові активи компаній Starlink Brazil Holding Ltda і Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda, а також автомобілі, нерухомість, човни і літаки. Мораес також зобов'язав центральний банк заборонити компанії надсилати або отримувати гроші з-за кордону.

Нагадаємо:

Бразильський телекомунікаційний регулятор заявив у п'ятницю 30 серпня, що призупиняє доступ до соціальної мережі X (колишній Twitter) в країні на виконання наказу судді.

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Ілон Маск відмовляється виконувати заборону Верховного суду Бразилії та продовжить надавати доступ до своєї соціальної мережі Х через термінали супутникового зв’язку Starlink.

Економічна правда.