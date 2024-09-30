Лівія відновлює видобуток і експорт нафти

Видобуток сирої нафти в Лівії відновиться найближчими днями після серйозної політичної й фінансової кризи.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що перекачування нафти поступово відновиться із 1 жовтня, а повне повернення до роботи заплановано на середу, 2 жовтня

Відновлення видобутку після приблизно місячної зупинки стало можливим завдяки вирішенню суперечки про призначення нового керуючого Центральним банком Лівії, що є принциповим кроком для виходу з глухого кута, в якому опинився лівійський національний енергетичний сектор.

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Лівія була основним постачальником сирої нафти в Італію. У І кварталі 2024 року з приблизно 14,5 млн тонн імпортованої сирої нафти (-3,3% порівняно з попереднім роком) 38,5% припало на Африку, причому лише на Лівію припав 21% італійського імпорту, обігнавши Казахстан і Азербайджан, кожен із часткою по 15%.

Але політична криза, що вибухнула у серпні, викликала різке зниження експорту нафти. Занепад став результатом боротьби за контроль над Центральним банком між конкуруючими адміністраціями Тріполі на заході й Бенгазі на сході країни. Кульмінацією напруженості стало призупинення нафтової діяльності на основних родовищах країни, що мало катастрофічні наслідки для лівійської економіки, яка залежить від експорту сирої нафти.

Нагадаємо:

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Уряд східної частини Лівії, де знаходиться найбільша кількість запасів нафти країни, заявив, що припинить видобуток і експорт ресурсу.