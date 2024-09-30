Вівторок пройде без відключень світла, в "Укренерго" закликають економити

В Україні у вівторок, 1 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Реклама:

За минулу добу, 29 вересня, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.