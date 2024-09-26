В Україні у п'ятницю знову без відключень світла, в "Укренерго" закликають економити
Четвер, 26 вересня 2024, 18:09 -
В Україні у п'ятницю, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.
Нагадаємо:
Реклама:
Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.
Реклама: