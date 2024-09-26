Всі розділи
Укр / Рус

В Україні у п'ятницю знову без відключень світла, в "Укренерго" закликають економити

Четвер, 26 вересня 2024, 18:09 - Віктор Волокіта

В Україні у п'ятницю, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в "Укренерго". 

"Користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

Реклама:

Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Укренерго електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
У четвер в Україні не планують вимикати електроенергію 25 вересня 2024, 18:30
Переможці спецаукціону побудують 278 МВт нової генерації для балансування енергосистеми 25 вересня 2024, 16:21
Кріппа приватизує готель "Україна", прокляття Білгород-Дністровського порту 25 вересня 2024, 16:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті