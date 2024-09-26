В Україні у п'ятницю знову без відключень світла, в "Укренерго" закликають економити

В Україні у п'ятницю, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", - закликали в компанії.

Нагадаємо:

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Вночі 25 вересня зафіксовано проліт ударного безпілотного апарату РФ на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.