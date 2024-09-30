Росія транспортує нафту через Фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу в море

Російський тіньовий флот транспортує нафту через Фінську затоку на танкерах, непридатних для виходу в море.

Про це повідомляє Yle.

Журналісти з'ясували, що з січня по травень 2024 року через Фінську затоку пройшло близько 600 танкерів з російською нафтою. Майже половина з них, 283, належали до тіньового флоту.

Багато з них за цей період кілька разів відвідували російські нафтові порти.

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Розслідування також показує, що навесні нафтовий танкер з чорного списку проходив через Фінську затоку що два тижні.

Повідомляється, що якщо судно потрапляє до чорного списку, це означає, що воно є у поганому стані або має такі серйозні недоліки, що йому заборонено експлуатуватися.

Вписати судно до чорного списку може незалежна організація морської інспекції Paris Mou.

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Окрім того, що багато нафтових танкерів мають неякісну страховку, вони також можуть бути старими. Майже 7 з 10 нафтових танкерів, що курсують Фінською затокою, мають вік 15 років і більше.

Зупинити рух танкерів, які забирають російську нафту в російських нафтових гаванях Усть-Луга і Приморська у дальньому кінці Фінської затоки, складно.

Втрутитися може лише держава прапора або держава порту, якщо судно заходить у гавань. Нафтові танкери, що перевозять російську нафту, уникають портів Балтійського моря.

Нагадаємо:

Російські компанії збільшили страхування нафтових вантажів до Індії до 60%, що дозволяє продавати нафту вище цінової стелі країн G7 у 60 доларів.