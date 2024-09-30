Угорський "ОТП банк" став головним банком для розрахунків росіян з ЄС 

Після зупинення переказів австрійським Райффайзенбанком угорський "ОТП банк" став головним способом розрахунків РФ з ЄС.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. У результаті частина платежів у євро повертається назад у Росію.

Згідно з внутрішнім регламентом OTP, максимальний термін проведення транзакції становить 10 днів. Якщо головний банк не встиг завершити операцію вчасно, кошти повертаються.

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2 вересня Райффайзенбанк перестав здійснювати вихідні перекази у валюті для всіх клієнтів, крім великих і міжнародних корпорацій.

Райффайзенбанк оголосив про обмеження заздалегідь, і в результаті в серпні залишки на рахунках недержавних компаній впали на 9,6% - до 531 млрд руб. За цей час розмір коштів корпоративних клієнтів "ОТП банку" збільшився на 6,2% - до 110,5 млрд рублів.

Нагадаємо:

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Арбітражний суд Калінінградської області РФ наклав арешт на акції російського Райффайзенбанку як забезпечення за позовом Rasperia Trading Limited.

Райффайзенбанк припиняє проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті.