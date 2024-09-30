Аудитор "великої четвірки" допоможе Міноборони позбутися "слабких місць" в управлінні ризиками

Компанія "великої четвірки" аудиторів (Deloitte, EY, KPMG, PwC) допоможе Міністерству оборони України вдосконалити систему управління ризиками.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Компанія Великої четвірки проаналізує:

систему управління ризиками та комплаєнсу,

чи відповідає управління ризиками вимогам міжнародних стандартів.

"Хочемо продемонструвати суспільству і партнерам ефективність наших трьох ліній захисту в управлінні ризиками. Компанія Великої четвірки вже проаналізувала службу внутрішнього аудиту відомства, що виконує функцію третьої лінії захисту. Зараз розпочинаємо другий етап, під час якого концентруємося на підвищенні ефективності перших двох ліній захисту", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

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Як йдеться в повідомленні, надані рекомендації дозволять позбутися виявлених "слабких місць", зокрема шляхом впровадження кращих світових практик, що дозволить зменшити ризики порушень і покращити контроль за дотриманням норм.

Міністерство не називає, яка з компаній "великої четвірки" залучена до проєкту.

Проєкт реалізується за підтримки програми Спеціального радника з оборони Великої Британії, яку фінансує британський уряд.

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Нагадаємо:

Управління державними підприємствами Міноборони буде модернізовано у найближчі 6 місяців.