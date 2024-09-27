У Міноборони повідомили, коли модернізують свої держпідприємства
Управління державними підприємствами Міноборони буде модернізовано у найближчі 6 місяців.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств. Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління - Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", – зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.
За словами заступника міністра, ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, зважаючи на потреби ЗСУ. До цього пулу входитимуть державні компанії із видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.
У пресслужбі зазначили, що Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати уже початі процеси:
1. Реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, яка не властива сектору оборони.
2. Підвищення рівня професійності та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади в підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу.
3. Імплементація останніх змін до законодавства щодо корпоративного управління, які стосуються виконання Міноборони функцій власника.
4. Амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани.
5. Створення і розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.
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Міністерство оборони повертає конкурсний відбір на посади керівників підприємств, підпорядкованих відомству.