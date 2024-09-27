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У Міноборони повідомили, коли модернізують свої держпідприємства

П'ятниця, 27 вересня 2024, 12:47 - Віктор Волокіта

Управління державними підприємствами Міноборони буде модернізовано у найближчі 6 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств. Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а перш за все на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління - Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", – зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

За словами заступника міністра, ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, зважаючи на потреби ЗСУ. До цього пулу входитимуть державні компанії із видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.

У пресслужбі зазначили, що Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати уже початі процеси:

1.⁠ ⁠Реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, яка не властива сектору оборони.

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2.⁠ ⁠Підвищення рівня професійності та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади в підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу.

3.⁠ ⁠Імплементація останніх змін до законодавства щодо корпоративного управління, які стосуються виконання Міноборони функцій власника.

4.⁠ ⁠Амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани. 

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5.⁠ ⁠Створення і розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.

Нагадаємо: 

Міністерство оборони повертає конкурсний відбір на посади керівників підприємств, підпорядкованих відомству. 

Міноборони
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