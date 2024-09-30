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"Армія відновлення": Безробітним виплатили вже півтора млрд

Понеділок, 30 вересня 2024, 15:19 - Віктор Волокіта

В Україні безробітним, залученим до суспільно-корисним робіт за проєктом "Армія відновлення", вже виплатили понад 1,48 млрд грн. 

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Проєкт почав діяти восени 2022 року. З того часу суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Загалом видано майже 184 тис. направлень на роботу по всій Україні.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

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  • Харківська область – видано 28,87 тис. направлень на роботу;
  • Донецька область – 21,9 тис. направлень;
  • Чернігівська область – 20,18 тис. направлень;
  • Київська область – 20,12 тис. направлень;
  • Полтавська область – 19,3 тис. направлень.

Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Серед видів робіт, які пропонуються: допомога постраждалим внаслідок бойових дій, будівництво захисних споруд; забезпечення роботи "Пунктів незламності"; розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги; розбір завалів. 

Нагадаємо:

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безробіття гроші
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Економічна правда
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