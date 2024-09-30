"Армія відновлення": Безробітним виплатили вже півтора млрд

В Україні безробітним, залученим до суспільно-корисним робіт за проєктом "Армія відновлення", вже виплатили понад 1,48 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Проєкт почав діяти восени 2022 року. З того часу суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Загалом видано майже 184 тис. направлень на роботу по всій Україні.

Серед найбільш активних учасників проєкту:

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Харківська область – видано 28,87 тис. направлень на роботу;

Донецька область – 21,9 тис. направлень;

Чернігівська область – 20,18 тис. направлень;

Київська область – 20,12 тис. направлень;

Полтавська область – 19,3 тис. направлень.

Оплата за суспільно корисні роботи становить 12 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Серед видів робіт, які пропонуються: допомога постраждалим внаслідок бойових дій, будівництво захисних споруд; забезпечення роботи "Пунктів незламності"; розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги; розбір завалів.

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