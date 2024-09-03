Шмигаль анонсував план дерегуляції та покращення бізнес-клімату

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату.

Про це повідомляє урядовий портал.

План заходів дерегуляції та покращення клімату бізнес-середовища буде включати завдання та покрокові заходи задля підтримку бізнесу.

"Сьогодні коригуємо План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Тепер він включатиме 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу", - сказав очільник уряду.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану.

Стратегія відновлення і розвитку малого та середнього бізнесу, яка збільшить економічну свободу і зменшить безробіття, передбачена до 2027 року.

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