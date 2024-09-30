Європейські автомобільні акції втратили десять мільярдів доларів 

Акції європейських автомобілевиробників впали і втратили десять млрд дол вартості.

Про це повідомляє Reuters.

Європейські автомобільні акції впали майже на 4% в понеділок після того, як попередження від Stellantis, Volkswagen і Aston відродило занепокоєння щодо перспектив прибутків сектору в цьому році, затьмареному сповільненням попиту і агресивною китайською конкуренцією.

Це падіння знищило ринкову вартість індексу STOXX Auto & Parts майже на 10 млрд дол Акції Stellantis, що котируються в Парижі та Мілані, впали на 14% після того, як компанія знизила прогнози і заявила, що втратить більше грошей, ніж очікувалося спочатку.

Реклама:

Stellantis, автовиробник №5 в Європі за ринковою вартістю і власник брендів Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen і Peugeot, послався на погіршення галузевих тенденцій, збільшення витрат на капітальний ремонт свого бізнесу в США і китайську конкуренцію на ринку електромобілів.

Аналітики прогнозують падіння прибутків майже на 14% у 2024 році, що знаменує собою зміну тенденції порівняно з роками після пандемії, коли перебої в ланцюжках постачань дозволили автовиробникам підвищити ціни.

Читайте також: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи

Реклама:

Нагадаємо:

Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.