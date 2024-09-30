В Україні суттєво зросли ціни на огірки

Українські виробники підняли відпускні ціни на тепличні огірки, що вже вдвічі дорожчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє EastFruit.

Згідно з повідомленням, українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

На думку операторів ринку, підвищення цін спричинене обмеженням пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж уже практично не надходить.

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Крім того, не всі тепличні комбінати долучились до збору другого врожаю огірків, причому вибірки в них невеликі через прохолодну та похмуру погоду.

У результаті, зараз тепличні огірки в Україні коштують в середньому у два рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. За прогнозами учасників ринку, ціни продовжать зростати через активний попит на дану продукцію.

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У вересні 2024 року Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви.