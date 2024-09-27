Ціни на нафту дешевшають на тлі інформації про збільшення видобутку у Саудівській Аравії
Ціни на нафту слабко опускаються на торгах у п'ятницю, 27 вересня, завершуючи тиждень суттєвим зниженням через очікування зростання пропозиції на ринку.
Про це повідомляє профільне видання enkorr.
Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $71,49 за барель, що на $0,11 (0,15%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здешевшали на $1,86 (2,5%), до $71,6 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на $0,07 (0,1%), до $67,6 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів опустилася на $2,02 (2,9%), до $67,67 за барель.
Цього тижня Brent втратила вже 4,2%, WTI – 4,9%.
Зниженню цін на нафту сприяє опублікована напередодні газетою Financial Times інформація про те, що Саудівська Аравія готується до збільшення видобутку. За даними FT, що посилається на інформовані джерела, Ер-Ріяд готовий відмовитися від неофіційного орієнтира ціни на нафту на рівні $100 за барель у рамках підготовки до нарощування видобутку. Влада країни має намір дотримуватися плану, в рамках якого ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела.
Тим часом влада західної й східної частин Лівії погодила призначення нового глави Центробанку, що, як очікується, дозволить подолати кризу, яка спровокувала різке скорочення постачань нафти з країни. Влада східної частини Лівії пообіцяла швидко відновити зупинений видобуток.
"Нова угода між двома адміністраціями Лівії може призвести до повернення на ринок постачань обсягом понад 500 тис. барелів нафти на добу (б/д) у короткостроковій перспективі, – зазначає аналітик Standard Chartered у Сингапурі Хань Чжун Лян. – Цей чинник позначається на настрої учасників ринку".
Трейдери стежать за ситуацією з ураганом "Елен", через який уже було припинено роботу приблизно чверті нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці. Проте ураган, ймовірно, мине основний район видобутку нафти й газу, зазначає Market Watch.