Ціни на нафту дешевшають на тлі інформації про збільшення видобутку у Саудівській Аравії

Ціни на нафту слабко опускаються на торгах у п'ятницю, 27 вересня, завершуючи тиждень суттєвим зниженням через очікування зростання пропозиції на ринку.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Вартість листопадових ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $71,49 за барель, що на $0,11 (0,15%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здешевшали на $1,86 (2,5%), до $71,6 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на $0,07 (0,1%), до $67,6 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів опустилася на $2,02 (2,9%), до $67,67 за барель.

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Цього тижня Brent втратила вже 4,2%, WTI – 4,9%.

Зниженню цін на нафту сприяє опублікована напередодні газетою Financial Times інформація про те, що Саудівська Аравія готується до збільшення видобутку. За даними FT, що посилається на інформовані джерела, Ер-Ріяд готовий відмовитися від неофіційного орієнтира ціни на нафту на рівні $100 за барель у рамках підготовки до нарощування видобутку. Влада країни має намір дотримуватися плану, в рамках якого ОПЕК+ почне поступово знімати обмеження на нафтовидобуток з 1 грудня, навіть якщо це призведе до тривалого періоду низьких цін на нафту, зазначили джерела.

Тим часом влада західної й східної частин Лівії погодила призначення нового глави Центробанку, що, як очікується, дозволить подолати кризу, яка спровокувала різке скорочення постачань нафти з країни. Влада східної частини Лівії пообіцяла швидко відновити зупинений видобуток.

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"Нова угода між двома адміністраціями Лівії може призвести до повернення на ринок постачань обсягом понад 500 тис. барелів нафти на добу (б/д) у короткостроковій перспективі, – зазначає аналітик Standard Chartered у Сингапурі Хань Чжун Лян. – Цей чинник позначається на настрої учасників ринку".

Трейдери стежать за ситуацією з ураганом "Елен", через який уже було припинено роботу приблизно чверті нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці. Проте ураган, ймовірно, мине основний район видобутку нафти й газу, зазначає Market Watch.