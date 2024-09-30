Киргизстан закрив канал транзитних платежів за товари з Європи та Китаю

З 25 вересня банки Киргизстану під час відправлення платежів до Китаю і Європи вимагають від відправника підписати гарантійне зобов'язання, що товар протягом 60 днів прийде в республіку.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на імпортерів.

Таку інформацію також публікують учасники профільних чатів із зовньо економічної діяльності. Від 30 вересня набула чинності ухвалена на початку вересня постанова правління Нацбанку Киргизстану, якою на рік вводиться заборона на оплату іноземними компаніями товарів, робіт і послуг за межами республіки без реального постачання придбаної продукції в країну. Виняток буде зроблено для деяких уповноважених держкомпаній, визначених урядом.

У серпні в Бішкеку делегація американського Мінфіну вимагала від банків Киргизстану припинити надавати Росії послуги з обходу санкцій, погрожуючи відключенням від доларових платежів і SWIFT, стверджував податковий консультант Михайло Жуховицький.

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"Можливо, тому постанова Нацбанку Киргизстану називається "Про забезпечення економічної безпеки та підтримання фінансової стабільності". Це зробило практично безглуздою схему з оплати товарів із подальшим прямим постачанням у Росію", - написало видання з посиланням на співрозмовників.

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