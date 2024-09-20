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Туреччина відмовилася відновлювати роботу платіжної системи РФ "Мир"

П'ятниця, 20 вересня 2024, 14:49 - Олексій Артемчук

Влада Туреччини не обговорює відновлення роботи в країні російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє The Moscow Times.

Держбанки Туреччини досі не отримали жодних вказівок щодо розв'язання проблем із банківськими переказами між Туреччиною і Росією.

Повідомляється, що карти "Мир" приймали п'ять турецьких банків, але вони припинили їхнє обслуговування через загрозу вторинних санкцій.

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З початку 2024 року турецькі банки стали відмовлятися працювати з платежами з Росії. Російська влада намагалася домовитися з Анкарою, проте на початок осені майже всі банки Туреччини вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних із Росією і Білоруссю.

Кредитні організації намагаються убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень і санкцій. Щоб продовжувати обслуговувати російсько-турецьку торгівлю, у країні залишився єдиний банк - Emlak Katılım. Він здійснює платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах і євро багато турецьких банків відразу блокують.

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Нагадаємо:

Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.

Туреччина РФ санкції
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Економічна правда
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