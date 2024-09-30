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Чергові ворожі обстріли: знеструмлення у шести областях

Понеділок, 30 вересня 2024, 11:07 - Віктор Волокіта

За минулу добу, 29 вересня, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях. 

Про це повідомляє Міністерство енергетики. 

Зокрема, у Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів. 

У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.  

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У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. 

Під час огляду повітряної лінії в Дніпропетровській області автомобіль ремонтної бригади було уражено БПЛА, але самі працівники не постраждали.

Нагадаємо:

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У неділю повідомлялося, що за попередню добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.

Міненергетики електроенергія війна
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Економічна правда
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