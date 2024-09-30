Чергові ворожі обстріли: знеструмлення у шести областях
За минулу добу, 29 вересня, через російські обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зокрема, у Запорізькій області внаслідок падіння уламків БПЛА на підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишились 1212 абонентів.
У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
У Донецькій області через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.
Під час огляду повітряної лінії в Дніпропетровській області автомобіль ремонтної бригади було уражено БПЛА, але самі працівники не постраждали.
Нагадаємо:
У неділю повідомлялося, що за попередню добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях.