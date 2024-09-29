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За добу через бойові дії знеструмлення відбувались у шести областях

Неділя, 29 вересня 2024, 13:06 - Володимир Тунік-Фриз

За добу з 28 на 29 вересня через обстріли та бойові дії знеструмлення відбувались у шести областях країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено побутових споживачів. Загалом без електропостачання залишились 438 абонентів. 

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У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також залізниця. Живлення відновили. 

електроенергія енергетика Міненергетики
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Економічна правда
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