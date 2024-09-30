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В Україні кожна 4 транспортна ліцензія недійсна: популярні категорії

Понеділок, 30 вересня 2024, 09:42 - Віктор Волокіта
 

В Україні 4,8 тис транспортних ліцензій вже було видано за неповний 2024 рік, що вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік. Майже кожна 4 транспортна ліцензія у реєстрі недійсна. 

Про це свідчать дані Опендатабот. 

Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 — 10,9 тис. 

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" — 32 тис або 42,8%. 

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Ще 16,9% ліцензій видано на "внутрішні перевезення пасажирів автобусами" — це 12 тис. 

Трійку закривають таксі — 9 тис або 12,9%.

"Варто зазначити, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені", - йдеться в повідомленні. 

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Загалом, за даними Укртрансбезпеки, 78 391 тис. транспортних ліцензій видано в Україні.

Нагадаємо:

219,82 млрд доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Найбільший прибуток отримала Укртранснафта, а найбільші збитки — Укрпошта.

транспорт
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Економічна правда
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