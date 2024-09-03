Ремонт "синьої" гілки метро на завершальному етапі
Вівторок, 3 вересня 2024, 18:49 -
Відновлювальні роботи на "синій" гілці метро в процесі завершення. Вже збудовано новий перегінний тунель, а також закінчені інші ремонтні роботи.
Про це повідомляє КМДА.
Роботи на між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" – на завершальному етапі.
Станом на зараз там:
Реклама:
- збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м;
- посилили оправу з двох сторін понад 50 м;
- проклали мережі сигналізації;
- електропостачання та зв’язку;
- під'єднали контактну рейку;
- завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.
Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи.
Нині триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та доброустрій території.
"Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше", – додають в повідомленні КМДА.
Реклама:
Нагадаємо:
У ніч на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний потяг.
Реклама: