Ремонт "синьої" гілки метро на завершальному етапі

Відновлювальні роботи на "синій" гілці метро в процесі завершення. Вже збудовано новий перегінний тунель, а також закінчені інші ремонтні роботи.

Про це повідомляє КМДА.

Роботи на між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" – на завершальному етапі.

Станом на зараз там:

Реклама:

збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м;

посилили оправу з двох сторін понад 50 м;

проклали мережі сигналізації;

електропостачання та зв’язку;

під'єднали контактну рейку;

завершили демонтаж розвантажувальних конструкцій.

Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи.

Нині триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та доброустрій території.

"Роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів якнайшвидше", – додають в повідомленні КМДА.

Реклама:

Нагадаємо:

У ніч на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний потяг.