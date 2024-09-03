У Києві та ряді областей почалися екстрені відключення світла
Вівторок, 3 вересня 2024, 18:34 -
В Києві та 3 областях введені екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Зокрема, за повідомлення ДТЕК, відключення стосуються Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.
Відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі, пише ДТЕК.
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Енергетики нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо:
У середу 4 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
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Економічна правда.
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