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У Києві та ряді областей почалися екстрені відключення світла

Вівторок, 3 вересня 2024, 18:34 - Артур Крижний

В Києві та 3 областях введені екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зокрема, за повідомлення ДТЕК, відключення стосуються Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей.

Відповідне розпорядження дало "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі, пише ДТЕК.

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Енергетики нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо:

У середу 4 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія
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