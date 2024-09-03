Ціни на нафту у світі продовжують падати

getty images

Ціни на нафту падають, оскільки занепокоєння щодо попиту затьмарюють зупинку лівійського експорту.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту марки Brent впали через повільне економічне зростання в Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, що збільшило занепокоєння щодо попиту, який затьмарив вплив зупинки видобутку та експорту з Лівії.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 17 центів, або 0,2%, до 77,35 дол за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate, зросли на 50 центів, або на 0,7%, до 74,05 дол за барель.

Реклама:

Повідомляється, що індекс менеджерів із закупівель (PMI) Китаю в серпні досяг шестимісячного мінімуму. Країна повідомила про зниження нових експортних замовлень у липні вперше за вісім місяців, а ціни на нове житло зросли в серпні найнижчими темпами цього року.

У Лівії експорт нафти в основних портах був припинений у понеділок, а видобуток по всій країні скорочено, повідомили Reuters шість інженерів, продовжуючи протистояння між ворогуючими політичними фракціями щодо контролю над центральним банком і доходами від нафти.

Тим не менш, деяка пропозиція має повернутися на ринок, оскільки вісім членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її філії, відомі як ОПЕК+, планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу в жовтні. Згідно з джерелами в галузі, цей план, швидше за все, буде реалізовано, попри проблеми з попитом.

Реклама:

Нагадаємо:

Нафта продовжує втрачати в ціні на слабких даних з Китаю, перспективі збільшення пропозиції ОПЕК+.