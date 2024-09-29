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Рух поїздів до вокзалу у Запоріжжі, який обстріляли росіяни, відновлено

Неділя, 29 вересня 2024, 15:04 - Володимир Тунік-Фриз
 
"Укрзалізниця"

Залізничники відновили пошкоджені після обстрілу ділянки на станції Запоріжжя-1.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що рейси у регіоні рухаються резервними тепловзами, очікуються незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано.

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Нагадаємо:

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що мав прямувати до Солотвино.

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залізниця Укрзалізниця війна
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