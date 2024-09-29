Рух поїздів до вокзалу у Запоріжжі, який обстріляли росіяни, відновлено
Неділя, 29 вересня 2024, 15:04 -
Залізничники відновили пошкоджені після обстрілу ділянки на станції Запоріжжя-1.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".
"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", - йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" також зазначили, що рейси у регіоні рухаються резервними тепловзами, очікуються незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано.
Реклама:
Нагадаємо:
Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що мав прямувати до Солотвино.
Реклама:
Реклама: