Рух поїздів до вокзалу у Запоріжжі, який обстріляли росіяни, відновлено

"Укрзалізниця"

Залізничники відновили пошкоджені після обстрілу ділянки на станції Запоріжжя-1.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення", - йдеться у повідомленні.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що рейси у регіоні рухаються резервними тепловзами, очікуються незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано.

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Нагадаємо:

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що мав прямувати до Солотвино.

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