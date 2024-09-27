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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:28 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 30 вересня іноземна валюта подешевшає на 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 30 вересня.

Курс євро не зміниться і залишиться на рівні п'ятниці 27 вересня.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,16 грн (41,20 грн станом на 27 вересня);
  • 1 євро — 45,95 грн (45,95 грн станом на 27 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 27 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 6 копійок, євро – на 24 копійок.

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Економічна правда
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