Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 27 вересня 2024, 19:28 -
Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 30 вересня іноземна валюта подешевшає на 4 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 30 вересня.
Курс євро не зміниться і залишиться на рівні п'ятниці 27 вересня.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,16 грн (41,20 грн станом на 27 вересня);
- 1 євро — 45,95 грн (45,95 грн станом на 27 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 27 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 6 копійок, євро – на 24 копійок.
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