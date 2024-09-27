У "Резерв+" запуститься сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин

Сервіс рекрутингу стане доступний у застосунку "Резерв+" у жовтні, оновлення передбачають актуальні вакансії у військових частинах.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

З жовтневим оновленням у "Резерв+" з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби – один із важливих кроків, які ми робимо для цього", – сказала Черногоренко.

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За її словами, оновлення значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.

Новий сервіс рекрутингу допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Для вибору будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.

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Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Нагадаємо:

Застосунок "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".