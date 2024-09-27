У "Резерв+" запуститься сервіс рекрутингу із вакансіями військових частин
Сервіс рекрутингу стане доступний у застосунку "Резерв+" у жовтні, оновлення передбачають актуальні вакансії у військових частинах.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
З жовтневим оновленням у "Резерв+" з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.
"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби – один із важливих кроків, які ми робимо для цього", – сказала Черногоренко.
За її словами, оновлення значно розширює лінійку сервісів, які надає Міністерство оборони військовим та цивільним особам.
Новий сервіс рекрутингу допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. Для вибору будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.
На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти.
Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.
Нагадаємо:
Застосунок "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".