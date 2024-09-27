ЄС оштрафував Meta на 91 мільйон євро за неналежне зберігання паролів

Регулятор ЄС з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta (власника Facebook) на 91 мільйон євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування щодо компанії було розпочато п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC) про те, що вона зберігала деякі паролі у "відкритому тексті" (вихідний текст, що підлягає шифруванню і може бути прочитаний без додаткової обробки). Тоді Meta публічно визнала цей інцидент, а DPC заявила, що паролі не були доступні зовнішнім сторонам.

Представник Meta заявив, що компанія негайно вжила заходів для виправлення помилки після того, як виявила її під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролі були використані зловмисниками або отримали доступ до них неналежним чином.

Реклама:

"Паролі користувачів не повинні зберігатися у відкритому вигляді, враховуючи ризики зловживань", - заявив у своїй заяві заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл.

Комісія із захисту даних Ірландії є провідним регулятором ЄС для більшості найбільших американських інтернет-компаній через те, що їхні операції в ЄС зазвичай здійснюються через Ірландію.

Нагадаємо:

Реклама:

Meta може отримати штраф до 10% річного доходу від Європейського Союзу за звинувачення у спробах домінувати на ринку оголошень, що підриває конкурентоспроможність.