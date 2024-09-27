Китайська Chery відкладає план будівництва електромобілів в Іспанії через тарифи ЄС
Chery Automobile Co. відклала перенесення виробництва електромобілів до Європи після того, як ЄС запровадив тарифи на імпорт електромобілів з Китаю.
Про це повідомляє Bloomberg.
Китайський автовиробник планує розпочати виробництво свого флагманського електромобіля Omoda 5 EV в Іспанії з жовтня 2025 року.
Додаткові мита ЄС у розмірі до 38% на імпортовані китайські електромобілі набули чинності на тимчасовій основі в липні, але залишаються предметом переговорів між Брюсселем і Пекіном.
Нові мита, які додаються до існуючого 10% імпортного збору, повинні бути остаточно затверджені до початку листопада, якщо кваліфікована більшість країн-членів не заперечуватиме проти них.
Тарифи викликали торговельну напруженість і змусили автовиробників як в Європі, так і в Китаї переглянути свої плани щодо продажу більшої кількості електромобілів у регіоні.
Хоча Chery, BYD Co. та інші китайські виробники відкривають заводи в Європі, щоб уникнути мит, чиновники ЄС попередили, що до них будуть застосовуватися мінімальні рівні створення місцевої доданої вартості.
Іспанія розраховує, що Chery відновить понад тисячу робочих місць на колишньому заводі Nissan Motor Co. в Барселоні.
Повідомляється, що Chery заявила, що збільшить свої інвестиції в Іспанію.
У ході поточних переговорів Пекін і Брюссель вивчають, чи можна досягти угоди про контроль над цінами та обсягами і запобігти запровадженню антисубсидійних тарифів.
Очікується, що компанія планує виробляти 150 тис автомобілів в Іспанії до 2029 року і знову найняти 1 250 робітників, які були звільнені в рамках закриття заводу Nissan чотири роки тому.
Нагадаємо:
Chery Auto готовий витратити мільярди євро на те, щоб європейські клієнти прийняли його бренди.
Китайська Omoda минулого місяця обігнала за продажами в Іспанії Tesla, Fiat та Jeep отримавши значний приріст продажів.