Китайська Chery відкладає план будівництва електромобілів в Іспанії через тарифи ЄС

Chery Automobile Co. відклала перенесення виробництва електромобілів до Європи після того, як ЄС запровадив тарифи на імпорт електромобілів з Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китайський автовиробник планує розпочати виробництво свого флагманського електромобіля Omoda 5 EV в Іспанії з жовтня 2025 року.

Додаткові мита ЄС у розмірі до 38% на імпортовані китайські електромобілі набули чинності на тимчасовій основі в липні, але залишаються предметом переговорів між Брюсселем і Пекіном.

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Нові мита, які додаються до існуючого 10% імпортного збору, повинні бути остаточно затверджені до початку листопада, якщо кваліфікована більшість країн-членів не заперечуватиме проти них.

Тарифи викликали торговельну напруженість і змусили автовиробників як в Європі, так і в Китаї переглянути свої плани щодо продажу більшої кількості електромобілів у регіоні.

Хоча Chery, BYD Co. та інші китайські виробники відкривають заводи в Європі, щоб уникнути мит, чиновники ЄС попередили, що до них будуть застосовуватися мінімальні рівні створення місцевої доданої вартості.

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Іспанія розраховує, що Chery відновить понад тисячу робочих місць на колишньому заводі Nissan Motor Co. в Барселоні.

Повідомляється, що Chery заявила, що збільшить свої інвестиції в Іспанію.

У ході поточних переговорів Пекін і Брюссель вивчають, чи можна досягти угоди про контроль над цінами та обсягами і запобігти запровадженню антисубсидійних тарифів.

Очікується, що компанія планує виробляти 150 тис автомобілів в Іспанії до 2029 року і знову найняти 1 250 робітників, які були звільнені в рамках закриття заводу Nissan чотири роки тому.

Нагадаємо:

Chery Auto готовий витратити мільярди євро на те, щоб європейські клієнти прийняли його бренди.

Китайська Omoda минулого місяця обігнала за продажами в Іспанії Tesla, Fiat та Jeep отримавши значний приріст продажів.