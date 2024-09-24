Міністерство оборони повертає конкурсний відбір керівників підприємств

Міністерство оборони повертає конкурсний відбір на посади керівників підприємств, підпорядкованих відомству.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У міністерстві нагадали, що обов'язкове проведення конкурсу на посади керівників, голів виконавчих органів державних підприємств було зупинено на період дії воєнного стану.

Тепер кандидатів на посади керівників підприємств, управління яких здійснює Міноборони, визначатиме спеціалізована робоча група. Вона також затверджуватиме критерії оцінки кандидатів на ці посади для кожного підприємства окремо.

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Передбачається також залучення професійної рекрутингової компанії до процедури відбору та запрошення представників міжнародних організацій, дипломатичних установ, експертного середовища для участі у засіданнях робочої групи з відбору.

"Це рішення фактично повертає конкурсний відбір на посади в підприємствах Міноборони. Вчора робоча група з відбору розпочала роботу. Так ми зможемо залучити професійних та доброчесних менеджерів для формування стратегій розвитку, управління та нагляду за менеджментом наших підприємств", – розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

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