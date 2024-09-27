Через російські обстріли були знеструмлення у трьох областях – Міненерго
П'ятниця, 27 вересня 2024, 10:57 -
За минулу добу, 26 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.
У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.
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Загалом без світла 501 населений пункт.
Нагадаємо:
Ворог вночі 26 вересня атакував три об'єкти передачі електроенергії.
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