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Через російські обстріли були знеструмлення у трьох областях – Міненерго

П'ятниця, 27 вересня 2024, 10:57 - Віктор Волокіта

За минулу добу, 26 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.

У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено. 

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Загалом без світла 501 населений пункт.

Нагадаємо:

Ворог вночі 26 вересня атакував три об'єкти передачі електроенергії. 

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електроенергія Міненергетики
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