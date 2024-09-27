Борги українців за мікрокредитами зросли у півтора рази: збільшились суми позик

Українці заборгували 14,53 млрд грн мікрофінансовим організаціям цьогоріч. Від початку року сума боргу зросла у 1,5 рази.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні, цьогоріч українці взяли в мікрозайм 26,7 млрд грн — це 3,9 млн кредитних договорів.

Кількість договорів майже не змінилась, але помітно зросла сума позик: у 1,4 рази порівняно з минулим роком, до 6776 грн.

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Так, у першому кварталі українці позичали у МФО, в середньому, 6875 грн, втім у другому кварталі сума позики зменшилась.

62% кредитів видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові позики до місяця припадає лише 17% кредитів. У 8% мікропозики беруться на 3+ років.

"96% мікропозик цьогоріч беруться онлайн", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

В Україні понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на початок серпня 2024 року. Цьогоріч борги підприємств по зарплаті вже на 7,1% більші, аніж за весь минулий рік.