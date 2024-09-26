Всі розділи
Укр / Рус

Західні донори збільшать внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні

Четвер, 26 вересня 2024, 19:45 - Віктор Волокіта

Європейський Союз, Польща та Естонія приєдналися до програми уряду Німеччини Skills4Recovery з підтримки навчання та перепідготовки фахівців для відновлення України. 

Про це повідомило Міністерство економіки.

Розширена допомога в межах ініціативи Skills4Recovery, зокрема, передбачає:

  • збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;
  • навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;
  • підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти.

Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи із шести областей на всю територію України.

Реклама:

"Програма Skills4Recovery є важливим кроком на шляху до відновлення України, адже кваліфіковані працівники — це основа для стійкої економіки. 

Ми прагнемо не лише подолати дисбаланси на ринку праці, а й створити можливості для українців адаптуватися до нових умов, підвищуючи свій професійний рівень", — наголосила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Нагадаємо:

Реклама:

Спільна ініціатива Skills4Recovery фінансується Європейським Союзом, Німеччиною, Польщею та Естонією. Її реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Solidarity Fund PL (SFPL). Програма Skills4Recovery була ініційована урядом Німеччини у 2023 році.

180 000 українців зможуть опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років завдяки ініціативі Skills Alliance. 

ЄС робота
Реклама:
Матеріали за темою
ЗМІ: ЄС і США наближаються до згоди щодо $50 млрд для України з використанням росактивів 26 вересня 2024, 19:14
Укрзалізниця планує збільшити обсяги перевезень до ЄС через Угорщину 25 вересня 2024, 20:50
Київ отримав 50 мільйонів євро на заміну російських вагонів метро 24 вересня 2024, 18:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті