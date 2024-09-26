Західні донори збільшать внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні
Європейський Союз, Польща та Естонія приєдналися до програми уряду Німеччини Skills4Recovery з підтримки навчання та перепідготовки фахівців для відновлення України.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Розширена допомога в межах ініціативи Skills4Recovery, зокрема, передбачає:
- збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;
- навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;
- підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти.
Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи із шести областей на всю територію України.
"Програма Skills4Recovery є важливим кроком на шляху до відновлення України, адже кваліфіковані працівники — це основа для стійкої економіки.
Ми прагнемо не лише подолати дисбаланси на ринку праці, а й створити можливості для українців адаптуватися до нових умов, підвищуючи свій професійний рівень", — наголосила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.
Нагадаємо:
Спільна ініціатива Skills4Recovery фінансується Європейським Союзом, Німеччиною, Польщею та Естонією. Її реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Solidarity Fund PL (SFPL). Програма Skills4Recovery була ініційована урядом Німеччини у 2023 році.
180 000 українців зможуть опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років завдяки ініціативі Skills Alliance.