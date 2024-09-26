Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти РФ

Уряд США запровадив санкції проти російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Мінфіну США в четвер, передає Укрінформ.

"Сьогодні Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вводить обмеження проти російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, залученого до відмивання грошей в Росії.

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Крім того, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запроваджує санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова, який відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex, зареєстрованої в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

При цьому зазначається, що санкції FinCEN і OFAC узгоджені з діями інших урядових установ США та міжнародних партнерів.

Повідомляється також, що Державний департамент США запропонував винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.

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Крім того, Секретна служба США та Прокуратура США у Східному окрузі штату Вірджинія у цьому зв’язку оголосили офіційні звинувачення проти Іванова та ще одного росіянина, Тимура Шахмаметова.

Нагадаємо:

Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти суден та двох повʼязаних з ними компаній, учасників транспортування російського скрапленого природного газу.