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Британія ввела нові санкції проти суден та компаній, що транспортують газ з Росії

Четвер, 26 вересня 2024, 16:38 - Олексій Артемчук

Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти суден та двох повʼязаних з ними компаній, учасників транспортування російського скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зазначається, що під санкції Великої Британії потрапили такі судна: Pioneer, Asya Energy, Nova Energy, North Sky, SCF LA Perouse.

Цим суднам заборонено заходити в порти Великої Британії. Їх можуть перенаправити, затримати або відмовити в реєстрації в Судновому реєстрі Великої Британії, а також анулювати чинну реєстрацію.

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Також країна ввела санкції проти двох компаній: Ocean Speddstar Solutions OPC (оператор і менеджер суден Pioneer і Asya Energy) та White Fox Ship Management (оператор і менеджер судна North Sky).

"Це перший випадок, коли Велика Британія використовує свої нові повноваження щодо специфікації суден для прямого впливу на судна, що перевозять СПГ", – йдеться в повідомленні.

Санкції спрямовані на протидію спробам Росії збільшити свої майбутні доходи від продажу енергоносіїв – найважливішого джерела фінансування війни в Україні.

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Повідомляється, що РФ прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.

Наразі Велика Британія вже запровадила санкції проти 15 суден та організацій, залучених у російському СПГ-секторі.

Нагадаємо:

Російський підсанкційний проєкт "Арктик СПГ-2" має менше ніж місяць, щоб відправляти вантажі зрідженого газу Північним морським шляхом до Азії, перш ніж цей маршрут закриється для без льодових танкерів до наступного літа.

Британія газ Росія санкції
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