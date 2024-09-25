Підсанкційний газовий термінал РФ позбудеться маршруту експорту до Азії через погоду

Російський підсанкційний проєкт "Арктик СПГ-2" має менше ніж місяць, щоб відправляти вантажі зрідженого газу Північним морським шляхом до Азії, перш ніж цей маршрут закриється для без льодових танкерів до наступного літа.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з повідомленням державної корпорації "Росатом", яка керує каналом, раннє утворення льоду в східній частині Арктики закриє навігацію через цей відрізок шляху для суден без льодового класу з 15 жовтня.

Раннє завершення східного навігаційного сезону ще більше обмежить можливості експорту для "Арктик ЗПГ-2", який вже зазнавав труднощів з відправкою вантажів і пошуком покупців через посилення санкцій США.

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Санкції позбавили проєкт доступу до більш стійких танкерів льодового класу, змушуючи використовувати лише легші судна, що відклало початок завантажень до серпня.

Проєкт "Арктик СПГ-2", розрахований на річну потужність 19,8 мільйона тонн, є ключовим елементом у планах Росії щодо розширення своєї присутності на світовому ринку зрідженого газу. Білий дім та його союзники намагаються обмежити ці амбіції та скоротити енергетичні доходи Кремля, вводячи обмеження на цей та майбутні проекти зрідженого газу в Росії.

З моменту початку експорту завод відправив шість партій, зокрема один вантаж вже доставлено на зберігання на Далекий Схід Росії, а інший ще перебуває в дорозі. Жоден з вантажів поки не знайшов покупця.

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