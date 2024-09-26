В Україні вже 12% перереєстрацій транспортних засобів роблять через "Дію"

В Україні через "Дію" вже перереєстровано 170 тисяч транспортних засобів, це 12% від усіх операцій.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю Укрінформу.

"Ця функція стала доступною для громадян 20 грудня 2023 року. На сьогодні через "Дію" були перереєстровані 170 тисяч транспортних засобів. У цьому випадку ми можемо говорити, що 340 тисяч осіб вже не зверталися у сервісні центри, а зробили це онлайн", - поінформував він.

Заступник міністра зазначив, що кількість операцій із перереєстрації транспортних засобів, які були здійснені через "Дію", становить близько 12% від усіх операцій щодо перереєстрації транспортних засобів, які проводилися за весь період від початку запуску цієї послуги.

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"Це насправді досить великий і суттєвий відсоток. Ми плануємо збільшувати показник онлайн-перереєстрацій доти, доки не зможемо сказати, що ця послуга повністю автоматизована та у громадян відсутня необхідність спілкуватися з адміністраторами і відвідувати сервісні центри МВС", - зауважив Тимченко.

Нагадаємо:

Мінцифра спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювала водійські послуги. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.

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