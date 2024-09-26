В Росії та Китаю можуть погіршитись проблеми з платежами

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Проблеми з платежами між Китаєм і Росією можуть погіршитись після закінчення терміну дії американської ліцензії OFAC, не виключають повну відмову приймання платежів.

Про це повідомляє Reuters.

Наближення закінчення терміну дії американської ліцензії, що дозволяє здійснювати транзакції за участю стовпів російської фінансової інфраструктури, може ускладнити і здорожити для російського бізнесу роботу з китайським юанем.

Повідомляється, що ситуація з платежами може змінитися після 12 жовтня. Не виключена різка нестача юанів або повна відмова китайських банків приймати платежі з Росії.

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Оскільки китайські банки остерігаються вторинних санкційних ризиків, пов'язаних із роботою з російськими компаніями, внесеними до чорного списку Вашингтона, а Банк Росії не бажає продовжувати накачувати юаневу ліквідність через валютні свопи, деякі імпортери побоюються, що проблеми з платежами між Росією та Китаєм можуть погіршитися.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в червні наклало санкції на Московську біржу та Національний кліринговий центр (НКЦ). OFAC видала ліцензію, термін дії якої закінчується 12 жовтня, на припинення та, відповідно, дозвіл певних операцій.

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Зазначається, що наразі невідомо, чи збирається OFAC продовжувати термін дії ліцензії.

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