ФДМ встановив стартову ціну приватизації конфіскованого у російського сенатора заводу

Аукціонна комісія Фонду державного майна України встановила стартову ціну та розробила умови продажу державної 100% частки статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" (Сумська область) та встановила стартову ціну 278,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Підприємство включено до переліку об’єктів великої приватизації.

Аукціонна комісія визначили умови продажу:

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збереження виду діяльності;

погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;

погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни рф та рб.

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;

забезпечення соціальних гарантій працівникам відповідно до вимог трудового законодавства;

дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Нагадаємо:

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" — українське підприємство на Сумщині, яке спеціалізується на виробництві поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. Одне із найбільших виробників поршневих кілець на території України і постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 працівників.

Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" належав підсанкційному сенатору Ради Федерації РФ країни-агресора Сергію Калашнику.

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У середині вересня внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області була значно пошкоджена.