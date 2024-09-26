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ФДМ встановив стартову ціну приватизації конфіскованого у російського сенатора заводу

Четвер, 26 вересня 2024, 15:03 - Віктор Волокіта

Аукціонна комісія Фонду державного майна України встановила стартову ціну та розробила умови продажу державної 100% частки статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" (Сумська область) та встановила стартову ціну  278,5 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба Фонду. 

Підприємство включено до переліку об’єктів великої приватизації. 

Аукціонна комісія визначили умови продажу:

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  • збереження виду діяльності;
  • погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;
  • погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни рф та рб. 
  • недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців; 
  • забезпечення соціальних гарантій працівникам відповідно до вимог трудового законодавства; 
  • дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства; 
  • виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди  після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Нагадаємо:

ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" — українське підприємство на Сумщині, яке спеціалізується на виробництві поршневих кілець для двигунів внутрішнього згоряння. Одне із найбільших виробників поршневих кілець на території України і постачає свою продукцію як на внутрішній ринок, так і на експорт. Це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 працівників. 

Підприємство було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році. До того ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" належав підсанкційному  сенатору Ради Федерації РФ країни-агресора Сергію Калашнику.

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У середині вересня внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області була значно пошкоджена.

приватизація ФДМ Фонд держмайна
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